Тюменская область вошла в число лидеров по строительству и капремонту школ

Тюменская область входит в число регионов, где стройка и капремонт школ идут "без сбоев, чётко, видно сильные управленческие команды", сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Всероссийском штабе по контролю за строительством и капремонтом школ.

Подавляющее большинство регионов работают в срок, особо министр отметил Чечню, Татарстан, Свердловскую, Тюменскую области, Камчатку, Вологодскую, Пензенскую, Московскую области, Петербург и Дагестан.

"В нашем регионе все работы выполняются в полном объеме, с соблюдением графиков. Вопросы, которые возникали, отрабатывались подрядчиками оперативно. Каждый объект – на личном контроле у губернатора Моора А.В. Поэтому у нас к учебному году всё готово!" - прокомментировал ситуацию участвовавший в заседании штаба депутат Госдумы Иван Квитка.

Секретарь реготделения ЕР Андрей Артюхов отметил, что в этом году в области откроется 9 новых школ и 3 детсада, завершится капремонт 49 школ, которые оснастят современным оборудованием.