Участники Международной карбоновой школы пообещали вернуться в Тюмень

12:30 17 августа 2023
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Многие участники Международной карбоновой школы Zero Carbon планируют посетить Тюмень еще. Об этом они сообщили организаторам на закрытии программы. Гостям из разных точек страны понравился город, его возможности и перспективы. Напомним, карбоновая школа проходила в Тюмени с 7 по 17 августа и объединила 100 человек из 13 регионов России и 5 стран.

 На время школы ученики "переехали" в кампус университета – они жили в общежитии, питались в столовой, посещали лаборатории и обучались в разных корпусах. Все участники посетили карбоновый полигон на озере Кучак, на экскурсии узнали много новых фактов о Тюмени, походили на теплоходе по реке Тура, съездили в Тобольск и познакомились с заводом компании "СИБУР".

"Мне понравилось в Тюмени. Это спокойный город, здесь даже есть много мест для прогулок и общения с друзьями. В университете предусмотрены программы для иностранных и русских студентов. Эта школа нам понравилась, мы получили знания и воспоминания", – рассказал участник школы из Вьетнама Ле Нгуен Кхуе.

"Первое, что меня впечатлило, это общага. Она прям невероятно современная. В каждой комнате своя душевая, раковина и туалет. Понравились педагоги, особенно Роман Борисович Табакаев. У него была великолепная лекция про биомассу; интересный для меня материал и тема. А еще до этой школы я не знала, что существуют карбоновые полигоны, где отслеживается и углекислый газ, и парниковые газы. Это очень здорово. Хотелось бы, чтобы люди больше были информированы об этом", – поделилась впечатлениями участница школа из Брянска Александра Тищенко.

 Организаторы отметили, что Международная карбоновая школа и для них стала особенной. Здесь с участниками работали сильнейшие педагоги из "Сириуса" и ведущих вузов страны. Для юных ученых была возможность попасть в лаборатории, в которых работают только большие ученые и прежде туда "не ступала нога школьника". География участников тоже стала своего рода точкой роста. Но самое главное, что многие участники попробовали себя в деле и оценили, насколько им нравится заниматься наукой и исследованиями в экологическом векторе.

"Это первая подобная программа не только в Тюмени, но и в России. Надо понимать, что она останется в истории университета и в истории Тюмени. А вы, уважаемые участники, можете в своей жизни всегда ощущать себя пионерами, потому что именно вы были первыми! Думаю, что приобретенные знания и впечатления будут оставаться с вами всегда. А некоторых из вас надеюсь увидеть в наших виртуальных лабораториях", – отметил на закрытии первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

 Международная карбоновая школа стала своего рода совмещением учебы, серьезных исследований, погружения в науку – с одной стороны, а с другой – лагеря, где участники объединились в отряды-факультеты и в свободное время общались, играли в тематические игры и просто были собой. Это – один из проектов учебно-научных школ, который 8-й год реализует команда центра ТюмГУ "Новое движение". Подобные события для школьников проходят бесплатно – как правило, от претендентов требуется выполнить конкурсное задание и написать мотивационное письмо. По итогам сбора заявок эксперты оценивают работы и авторов лучших из них приглашают на обучение.

Теги: образование , ТюмГУ , форумы
Ольга Панова

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