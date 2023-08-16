Обновленная выставка "Шедевры художественной коллекции" откроется в музее Словцова

В Музейном комплексе им. Словцова скоро состоится значимое культурное событие - открытие постоянной экспозиции "Шедевры художественной коллекции", приуроченное к празднованию 79-летия со дня образования Тюменской области.



Совершенно новая архитектура выставочного пространства позволит зрителю почувствовать себя путешественником во времени, узнать о том, как были созданы работы великих мастеров и какие тайны они хранят.



"Новый проект – это история, не похожая на предыдущие. Была проделана масштабная и трудоемкая работа. Каждому музейному экспонату был посвящен отдельный разговор, чтобы в финале определилась единая линия, объединяющая эпохи, жанры и стили. Постоянная экспозиция "Шедевры художественной коллекции" – это целостное представление о развитии искусства как общего процесса мировой культуры, в который органично вошли работы региональных мастеров", – отметила Светлана Сидорова, генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".



В новом выставочном зале все продумано до мелочей: современное музейное оборудование, экспозиционный дизайн, профессиональный свет и аудиосопровождение. Преимуществом концепции выставки является наличие двух входных групп. Можно начать знакомство с коллекцией западноевропейского искусства с XVI века или с шедевров отечественных мастеров второй половины XX века.



Экспозиция дополнена пятью тактильными копиями произведений, посвященных основным жанрам живописи. Копии изготовлены в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" при поддержке ИКОМ России.



Для СМИ на открытие необходима обязательная предварительная аккредитация, отправить заявку на участие требуется на электронную почту: pressmuseum@yandex.ru