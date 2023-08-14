Моор рассказал, чего больше всего боялся перед Днем знаний

Заключительным вопросом пресс-конференции губернатора стал вопрос автора детского журнала "Непоседы" Вити Куприна из Омутинки. Мальчик поинтересовался, какие чувства Саша Моор испытывал перед началом нового учебного года, когда был школьником.

В ответ губернатор сказал, что в школе учился хорошо, мама учительница - школа вызывала и вызывает только положительные эмоции. Он с нетерпением ждал 1 сентября и радовался выдаче новых учебников - было интересно заглянуть в них и узнать, что нового станут изучать на уроках, особенно по математике. А больше всего он боялся опоздать на уроки - как в страшном сне.

Став взрослым, Александр Моор продолжает ходить школьные линейки, но уже по работе и как отец: "Первого сентября я практически каждый год хожу в школу. Раньше со старшими детьми, а в этом году поведу младшую дочку", - рассказал Моор.