Тюменцам посоветовали, как хранить чеснок зимой

20:29 13 августа 2023
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Опытная дачница Инна Опалых рассказала, как хранить чеснок зимой.
Лучшей тарой для хранения чеснока, по заверениям дачницы, будет картонная или деревянная коробка. Ее следует поставить в сухой и хорошо проветриваемый подвал и погреб. В этом помещении температура воздуха не должна быть не ниже –5 и не выше +3 градусов при влажности 50-80%.

"Если в подвале будет слишком сухо, чеснок начнет гнить", – объясняет пенсионерка.
Она также посоветовала не класть чеснок с другими овощами. Кроме лука – вот он с ним как раз "ладит".

Кстати, перед помещением на хранение следует тщательно отобрать хороший чеснок – от подгнивших головок нужно избавиться, иначе "болезнь" перекинется на другие, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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