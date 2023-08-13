Тюменцам посоветовали, как хранить чеснок зимой

Опытная дачница Инна Опалых рассказала, как хранить чеснок зимой.

Лучшей тарой для хранения чеснока, по заверениям дачницы, будет картонная или деревянная коробка. Ее следует поставить в сухой и хорошо проветриваемый подвал и погреб. В этом помещении температура воздуха не должна быть не ниже –5 и не выше +3 градусов при влажности 50-80%.

"Если в подвале будет слишком сухо, чеснок начнет гнить", – объясняет пенсионерка.

Она также посоветовала не класть чеснок с другими овощами. Кроме лука – вот он с ним как раз "ладит".

Кстати, перед помещением на хранение следует тщательно отобрать хороший чеснок – от подгнивших головок нужно избавиться, иначе "болезнь" перекинется на другие, сообщает Мегатюмень.