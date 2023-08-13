Историю родного края покажут через раскраски

19:47 13 августа 2023
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Тюменские школьники в рамках проекта "Путешествие по Тюменской области" познакомятся с историей родного края с помощью раскрасок. Составители подготовили для ребят 26 монохромных картинок, где изображены муниципалитеты, областной центр и северные округа. На каждой из них также перечислена информация об известных достопримечательностях, археологических находках, животном мире, географических объектах и других особенностях той или иной территории.

Дополнительно для ребят сделали одноименный с проектом видеоурок, где закадровый голос рассказывает об особенностях устройства региона, его символике и делится интересными историческими выдержками.

Найти раскраски и посмотреть видеоурок можно на сайте проекта "Путешествие по Тюменской области", который в 2023 году победил в конкурсе грантов губернатора, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: история
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