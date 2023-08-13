Тюменцам рассказали, когда убирать репчатый лук

"Обрезать репчатый лук в нашем регионе лучше всего во второй половине августа", - поделилась огородница Нина Петрова. - Недели за две до уборки грядки престать поливать, а зеленое перо пригните к земле, чтобы быстрее подсохла корневая шейка. Когда это случится, тогда лук выдерните из гряды и обрежьте корни и перо. На просушку его кладут в ящики в один ряд и ставят их в проветриваемое помещение. Можно ботву не обрезать, а заплести в косы.

По словам эксперта, три дня достаточно под солнцем, чтобы лук хорошо просох, сообщает АиФ-Тюмень.