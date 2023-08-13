В регионе появится экобиостанция

Экобиостанция послужит знакомству детей и взрослых с видовым разнообразием Тюменской области.

О начале возведения экобиостанции в Нижнетавдинском районе Тюменской области рассказали в общественном детском движении "ЧИР". Оно существует уже 23 года и недавно выиграло грант в размере 9 млн 553 тыс. рублей в конкурсе Российского движения детей и молодежи "Гранты первых 2023". Проект "Экобиостанция ЧИР" одержал победу в номинации "Берегите планету".

Как рассказала специалист по проектной деятельности ТООДД "ЧИР" Наталья Кискина, на территории Нижнетавдинского района определен ареал, внутри которого будут возведены модульные дома с тем, чтобы экологическое образование проводилось круглогодично. Там встречаются краснокнижные растения и животные, к примеру, орлан белохвостый, и вообще, территория весьма интересна с точки зрения экологии.

Планируется максимально бережно (капитальных построек возводиться не будет) проложить экологические маршруты, которые будут интересны и детям, и взрослым. Таким образом, появится возможность, помимо детского, развить в регионе и семейный туризм, сообщает Вслух.ру.