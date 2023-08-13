Уличный кот любит плавать и вдохновляет хозяйку на творчество

08:47 13 августа 2023
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Десять лет назад Лина Гольцова подобрала на улице котенка редкого вида, который обожает воду и вдохновляет свою хозяйку на творчество.

"Он очень умный, мне все говорят, что это порода турецкий ван. Это единственная порода кошек, которая плавает и любит воду. Легенда не врет, он действительно очень любит плавать", — рассказала пенсионерка.

Любовь к кошкам у Лины проснулась давно, но раньше она только коллекционировала фигурные статуэтки. Живой кот — одиннадцатый по счету в этом доме, сообщает Вслху.ру.

Первая кошка в коллекции родом из Египта. Она сделана из железного дерева и является символом этой страны. Однако себя женщина сравнивает с другой фигуркой — кошечкой, которая показывает язык, потому что считает себя человеком жизнерадостным. Да и по знаку зодиака она — лев.

Теги: кошки
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