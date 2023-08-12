Тюменские бизнесмены выходят на турецкий рынок

Тюменские бизнесмены провели переговоры с представителями деловых кругов Турции. С членами Ассоциации лесопромышленников они обсудили возможности поставки пиломатериалов в Турецкую Республику, класс пиломатериалов, который необходим.

Как пояснили в Торгово-промышленной палате Тюменской области, в центре внимания – логистика поставок. Стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции из дерева, использование разного вида транспорта.

Также предприниматели посетили павильон Good Food Russia, обсудили возможность участия в проекте тюменских производителей кондитерских изделий.

Павильоны Good Food Russia – это площадки, где российские производители могут найти покупателей и заключить контракты, а потребитель, в свою очередь, получает возможность ознакомиться с большим ассортиментом продукции Made in Russia, сообщает Вслух.ру.