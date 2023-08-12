Как помочь домашнему животному спокойно оставаться дома одному, рассказала эксперт

Если уделять собаке мало внимания, она начинает чувствовать себя одинокой. Четвероногий может начать скулить или выть, грызть мебель, разбросать вещи. Как этого избежать?

- Большинство собак очень активны, их энергии необходим выход. Гуляйте чаще, тогда питомец будет спокойнее и менее уязвимым. Обязательно играйте с ним. Он должен знать, что вернувшись с работы, вы уделите ему время. Это тоже поможет легче переживать разлуку с хозяином. Когда уходите или возвращаетесь – не суетитесь, советует ветеринар Лина Нестерова.

По словам специалиста, при уходе из дома не делайте одни и те же действия. Собака быстро запомнит алгоритм, например, одеваетесь, берете сумку и ключи, и он в ее сознании связан с расставанием. По-разному действуйте, чтобы у вашего пса не было стресса, и он не скучал так сильно, пока вы на работе, сообщает АиФ-Тюмень.