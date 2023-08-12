Врачи помогли трехмесячному ребенку с менингитом

Врачи тюменской Областной инфекционной клинической больницы боролись за жизнь маленького пациента с менингитом в тяжелой форме около месяца. Трехмесячный малыш заболел остро с повышением температуры до 39,9 градусов, сухим кашлем. Ребенка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. - С первых минут поступления пациента в отделение реанимации проводилась интенсивная терапия, оперативно были организованы дополнительные обследования, - рассказывает Светлана Аксиева, заведующая структурным подразделением ОИКБ.

- Тактика лечения определялась в соответствии с результатами обследований и выставленным диагнозом: менингококковый менингит тяжелой степени тяжести.

Лечение, проводимое буквально по часам, совмещалось с кормлением и контролем состояния малыша. На фоне проводимой терапии наступила положительная динамика, температура нормализовалась, ребенок стал проявлять активность. Малыш был переведен в инфекционное отделение. Сейчас маленький пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии без менингеальной симптоматики и будет наблюдаться амбулаторно по месту жительства, сообщила Татьяна Заичкина, пресс-секретарь Областной инфекционной клинической больницы (г. Тюмень).