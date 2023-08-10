Фуат Сафитдинов провел личный прием граждан

Спикер облдумы встретился с жителями в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

Глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов провёл прием граждан по личным вопросам в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В ходе встречи были затронуты вопросы газификации, улучшения жилищных условий, переселения из аварийного жилья и многие другие. По всем вопросам были даны детальные разъяснения и все взяты под личный контроль депутата.

Тюменские общественники рассказали спикеру областной думы, как продвигаются дела по увековечиванию памяти нашего земляка, генерал-лейтенанта, руководителя внешней разведки органов госбезопасности СССР Павла Фитина. Проделана уже большая работа. Много найдено интересных фактов из жизни Фитина. В ходе разговора затронули вопрос о присвоении имени Павла Фитина воздушному судну одной из наших авиакомпаний.

По мнению председателя регионального парламента, личные приёмы – одна из основных форм взаимодействия депутатов и избирателей. "Обращения и просьбы всегда разные, как общественно-значимого характера, так и личного. Но все без исключения - насущные и жизненные. Всегда стараюсь помочь и поддержать. Ни один из прозвучавших сегодня вопросов не останется без внимания",- подчеркнул Фуат Сайфитдинов.