Выставка к 150-летию со дня рождения Рахманинова открылась в Тобольске

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В тобольском Дворце Наместника до 12 ноября работает выставочный проект "Извлекающие звуки", приуроченный к 150-летию со дня рождения феноменально одаренного музыканта Сергея Рахманинова.

На выставке представлены нотные издания произведений, фотографии, газеты и книги, посвященные жизни и творчеству яркого мастера, а также музыкальные инструменты XIX-XX вв. из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения и частного "Музея забытых звуков".

Одним из лейтмотивов проекта стало известное произведение мастера "Итальянская полька", написанное им в 1906 году. Благодаря мультимедийному приложению гости выставки могут услышать это сочинение, исполненное на различных духовых, щипковых и смычковых музыкальных инструментах.

Дворец Наместника расположен по адресу: Тобольск, Красная площадь, 1, строение 3. Вход на выставку "Извлекающие звуки" свободный, возрастных ограничений нет. Дополнительная информация доступна по телефону: 8 (3456) 26-57-27.