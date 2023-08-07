Какими работами необходимо заняться на даче в августе

20:34 06 августа 2023
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Пора собирать чеснок, говорит опытная дачница Инна Опалых. На освободившуюся грядку можно "пристроить" петрушку или укроп, а еще кинзу или листовой салат.

Можно уже и выкопать лук. Огородница советует сначала связать ботву узлом – так питательные вещества из нее будут уходить в луковицы. Лук будет дольше храниться и не растеряет свои вкусовые качества.

– У помидоров можно усечь верхушки. Обработайте их от фитофтороза. А огурцы необходимо защитить от разных грибковых болезней. Внесите под них подкормку, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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