Какими работами необходимо заняться на даче в августе

Пора собирать чеснок, говорит опытная дачница Инна Опалых. На освободившуюся грядку можно "пристроить" петрушку или укроп, а еще кинзу или листовой салат.

Можно уже и выкопать лук. Огородница советует сначала связать ботву узлом – так питательные вещества из нее будут уходить в луковицы. Лук будет дольше храниться и не растеряет свои вкусовые качества.

– У помидоров можно усечь верхушки. Обработайте их от фитофтороза. А огурцы необходимо защитить от разных грибковых болезней. Внесите под них подкормку, сообщает Мегатюмень.