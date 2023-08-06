Можно ли высаживать деревья и кустарники летом

Опытные садоводы считают, что и летом можно высаживать деревья и кустарники.
- Выбирайте саженец с закрытой корневой системой, высаживайте его в грунт в специальных емкостях или с земляным комом. Деревья рекомендуется сажать
не позднее июня. В этом месяце идет быстрый рост корней, и растение легко приживется на вашем участке. Не беритесь за посадки в жару, обязательно притените дерево, обильно и часто поливайте, - поделилась опытом дачница Нина Петрова.
Но лучше все-таки деревья, декоративные, хвойные и плодовые кустарники сажать весной или осенью, говорят эксперты. Когда на них нет листьев - они требуют много влаги. Весной приступайте к посадкам, как только заморозки прекратятся, и земля начнет паровать. Осенью же высадку в грунт начинайте вместе с листопадом, сообщает АиФ-Тюмень.
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