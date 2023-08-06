Что посадить на даче осенью

17:29 06 августа 2023
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Опытные огородники советуют в августе посеять зелень, горох, спаржевую фасоль, свеклу, морковь, редис и редьку.

- Редис хорош тем, что урожай, который вы соберете уже в сентябре, будет без резкого привкуса, говорит заядлая дачница Нина Петрова. - Из зелени для посева в открытый грунт в середине августа подойдут базилик, укроп, салат, руккола, кориандр.

Также в августе посадите в огороде рассаду пекинской капусты. Выбирайте устойчивые к холоду сорта. До середины сентября на освободившиеся грядки можно высевать сидераты – это главная осенняя посевная, сообщает Мегатюмень.

Теги: садоводы , советы
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