Что посадить на даче осенью

Опытные огородники советуют в августе посеять зелень, горох, спаржевую фасоль, свеклу, морковь, редис и редьку.

- Редис хорош тем, что урожай, который вы соберете уже в сентябре, будет без резкого привкуса, говорит заядлая дачница Нина Петрова. - Из зелени для посева в открытый грунт в середине августа подойдут базилик, укроп, салат, руккола, кориандр.

Также в августе посадите в огороде рассаду пекинской капусты. Выбирайте устойчивые к холоду сорта. До середины сентября на освободившиеся грядки можно высевать сидераты – это главная осенняя посевная, сообщает Мегатюмень.