Фуат Сайфитдинов: железные дороги - это символ жизни, символ будущего

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника.

Поздравляя работников железнодорожного транспорта, спикер облдумы отметил, что День железнодорожника — особый в ряду профессиональных праздников. Поскольку он первый учрежден в России как профессиональный праздник еще в 1896 году. Кроме того, у железнодорожников славное прошлое, богатейшая история и традиции.

"Бесперебойная работа железнодорожного транспорта обеспечивала и обеспечивает развитие экономики государства, его обороноспособность. Железные дороги неслучайно называют артериями страны. Потому что это символ жизни, символ будущего", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Он напомнил, что с начала специальной военной операции на плечи железнодорожников легла большая ответственность — вовремя, без задержек доставлять военную технику, строительные материалы, продовольствие и медикаменты в зону СВО и новые регионы России.

Парламентарий поблагодарил работников и ветеранов железнодорожного транспорта за высокопрофессиональный, добросовестный и самоотверженный труд, за верность выбранной профессии. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. "Ваша каждодневная работа — пример надежности, она почетна и уважаема", - резюмировал законодатель.

Фуат Сайфитдинов вручил благодарственные письма Тюменской областной думы ведущему инженеру сектора транспортного обслуживания Ларисе Ивановой; администратору частного учреждения здравоохранения "Клиническая больница РЖД-Медицина" Ирине Поповой и начальнику базы топлива станции Тюмень Тюменского отдела материально-технического обеспечения Юлии Ситниковой.

Тюменских железнодорожников поздравил и губернатор Александр Моор. Он отметил, что на протяжении многих лет Свердловская железная дорога является надежным партнером региона, напомнил об ударных стройках 1960-70-х годов, когда железнодорожные ветки потянулись на север к нефтегазовым месторождениям.

Александр Моор поблагодарил всех работников Тюменского региона Свердловской железной дороги за сотрудничество, помощь и поддержку в организации грузопассажирских перевозок в период проведения спецоперации. "С перрона Тюменского железнодорожного вокзала мы провожаем бойцов на защиту Отечества. Я верю, что уже скоро мы так же будем встречать их на вокзале, но уже с победой", - подчеркнул глава региона.

По его словам, сегодня перед коллективом РЖД стоят очень серьезные задачи по улучшению железнодорожного движения, организации транзита, развороту всей экономики с запада на восток. Губернатор выразил уверенность, что коллектив предприятия успешно справится с поставленной задачей.

Стоит отметить, что на 2023 год пришлось более сотни юбилейных дат в истории Свердловской железной дороги. Вот некоторые из них: 145 лет как из Перми в Екатеринбург прибыл первый рабочий поезд; 60 лет со дня начала курсирования поезда Тюмень – Москва; 50 лет со дня введения в постоянную эксплуатацию участка дороги Тюмень – Тобольск; 40 лет как на вечную стоянку в Тюмени у Дворца культуры железнодорожников был установлен паровоз "Феликс Дзержинский"; 25 лет с основания Тюменского отдела фирменного транспортного обслуживания.