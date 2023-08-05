В Тюмени появится новый вязаный арт-объект

Ежегодный всероссийский проект паблик-арта "Морфология улиц" с бесплатными творческими лабораториями для горожан стартовал в Тюмени.

До 17 августа художница из Екатеринбурга Ульяна Розина вместе с тюменцами создает вязаный арт-объект на заборе у Володарского, 24 — на месте утраченной деревянной гостиницы купца Лошкомоева.

Часть работы участники лаборатории вместе с художницей создадут сразу на заборе, а затем отправятся вязать элементы арт-объекта в мастерской. В основе эскиза — растительные и цветочные мотивы, встречающиеся в деревянном зодчестве Тюмени, сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки. Каждый участник лаборатории сможет предложить и самостоятельно изготовить вязаный растительный элемент, который у него ассоциируется с Тюменью, сообщает КП-Тюмень.