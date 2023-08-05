Почему кошки начинают активно требовать внимания к себе, рассказала эксперт

- Если питомец живет в комфортных условиях и не подвергается физическим наказаниям, со временем он начинает ассоциировать своего хозяина с образом матери.
Прикосновения хозяина приносят вашему питомцу удовольствие и чувство безопасности, - рассказала ветеринар Марина Лапина.
Иногда кошка может прийти поласкаться, потому что у нее что- то заболело или просто соскучился, сообщает АиФ-Тюмень.
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