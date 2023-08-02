Тюменские дети участвуют в проекте "Лето - пора находок, а не потерь!"

Фото - пресс-служба ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

В Тюменской области продолжается профилактический проект "Лето - пора находок, а не потерь!", с июня в нем приняли участие все муниципалитеты региона. начала лета 2023 года все муниципальные образования нашего региона уже приняли участие в реализации проекта. Они организовали 148 молодежных профильных смен и провели 8 680 профилактических мероприятий.

По словам заместителя директора Областного центра профилактики и реабилитации Надежды Макарчук, проект "Лето - пора находок, а не потерь!" - долгосрочный комплекс мероприятий, который уже показал свою эффективность. Благодаря ему удается организовать всестороннюю воспитательную работу, в том числе по пропаганде здорового образа жизни и профилактике деструктивного поведения среди подростков.

Специалисты максимально задействовали ценнейший "живой" ресурс – активных и целеустремленных представителей молодежи, готовых вкладывать душу в развитие своих здоровых общественных инициатив. С такими волонтерами профилактического добровольческого движения с начала лета уже проведено два обучающих мероприятия, в которых приняли участие 19 человек.

Ребят научили механике проведения профилактического квеста "Корабль здоровья", который направлен на воспитание у детей основных правил здорового образа жизни - правильное питание, соблюдение режима дня, гигиена, занятия спортом, закаливание, развитие интеллекта. Всех волонтеров снабдили необходимыми материалами и атрибутами для проведения тематического квеста среди своих сверстников.

Отныне ребята, занятые профилактикой наркомании, алкоголизма и иных асоциальных явлений, смогут продуктивно работать по принципу "от равного – к равному", передавая полезные знания в игровой, неназидательной форме.

Всего в мероприятиях, организованных Областным центром профилактики и реабилитации, приняли участие 225 детей из пришкольных лагерей тюменских школ.

"Лето – пора находок, а не потерь!" - профилактический проект с таким звучным названием реализуется в Тюменской области уже на протяжении шести лет в период летних школьных каникул. Он направлен на создание условий для приобщения детей и подростков к полезным и здоровым активностям. Инициаторы проекта – сотрудники Областного центра профилактики и реабилитации – обоснованно считают, что любые беды, связанные с наркоманией и алкоголизмом, обойдут молодого человека, если для него будет обеспечена занятость и интересный досуг, созданы условия для эффективного усвоения важных знаний, а также сформированы навыки успешной социализации в детской и подростковой среде.

Кроме того, специалисты Областного центра профилактики и реабилитации провели в подростковом центре "Дзержинец" профилактическое мероприятие по мерам безопасности в интернете. Ребята, играя в настольную игру "Кибер-трек", знакомились с правилами построения надежных паролей, а также ответственностью за необдуманные действия в сети. Немало внимания было уделено правонарушениям, связанным с пропагандой наркотиков, с запретами на дистанционную продажу алкоголя и табака через всемирную паутину.