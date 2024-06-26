В тюменском строительно-индустриальном кластере уже 21 компания

Ассоциация "Строительно-индустриальный кластер" ведет планомерную работу по расширению числа участников и проектированию производственно-кооперационных цепочек. На сегодня к кластеру присоединилась 21 компания, еще 60 организаций в стадии вступления, а всего в проработке около 240 потенциальных участников, сообщает департамент инвестполитики.

Уже сформированы две производственные кооперационные цепочки. Участниками первой из них инициировано 4 инвестиционных проекта по производству импортозамещающей продукции на общую сумму 3,6 млрд рублей. Это проекты в сфере выпуска строительных стеновых изделий, газоблоков, тротуарной плитки и керамзитобетонных блоков.

Формируется вторая производственная кооперационная цепочка, включающая 5 инвестиционных проектов на сумму порядка 808,5 млн рублей. Они охватывают производство экструдированного полистирола, геомембран, красок, заглубленных контейнеров, оборудования для очистки жидкостей.

Начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестполитики Герман Прочный:

Кластерная политика зарекомендовала себя как высокоэффективный инструмент развития региональной экономики. Создание отраслевых кластеров значительно упрощает и повышает прозрачность коммуникации между заказчиками и потенциальными поставщиками. Кластерный подход позволяет систематизировать информацию о ключевых вызовах и потребностях отрасли, что способствует формированию новых инвестиционных ниш.

Основой для распространения кластерной политики на другие отрасли, включая строительную промышленность, стал успешный опыт Нефтегазового кластера Тюменской области.