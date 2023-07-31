В День города из Тюмени в разные регионы РФ отправлено около тысячи открыток

Открытки с видами Тюмени жители и гости города 29 июля могли отправить из специального пункта посткроссинга на площади 400-летия Тюмени, сообщили в администрации города.

Ограниченный тираж открыток к празднику выпустили городской департамент культуры и Почта России, сообщает региональное УФПС. Их отправили в 40 населенных пунктов, больше всего в Тобольск, Ялуторовск и другие населенный пункты региона, на втором месте Ямал, Югра, Челябинская, Свердловская, Курганская области, на третьем месте Санкт-Петербург и Москва. Есть адресаты из Сочи, Ялты, сибирских регионов, Алтая и Камчатки.