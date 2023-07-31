Психолог дала советы по сохранению дружбы

Как сохранить дружбу на долгие годы, помогла разобраться ведущий психолог Регионального центра "Семья" Елена Подгорная.

Мы сами выбираем тех, с кем сближаться, основываясь на внутренних потребностях. Хотя, конечно, для поддержания дружеских отношений есть необходимость проявляться: встречаться, созваниваться, слушать и принимать несовершенство другого – все это требует времени и участия в жизни товарища. При этом человек в этом бывает заинтересован сам, а значит, получает что-то ценное для себя.

Родителям важно помогать детям, создавая условия для дружбы и показывая пример приветливости и доброжелательности в общении.

По словам Елены Подгорной, дружеские отношения иногда бывают более значимыми, чем любовь. Все дело в ощущении надежного "плеча" рядом, поддержки. Зачастую люди, у которых получается построить хорошие дружеские отношения, чувствуют себя более уверенными и менее одинокими. Они легче справляются с трудностями. Не всегда, особенно у взрослых людей, дружба подразумевает частые встречи и общение, но знать, что в твоей жизни есть человек, с которым можно поговорить по душам и просто быть собой – это очень ценно, сообщает Тюменская область сегодня.