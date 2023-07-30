Тюменский эксперт рассказала о подкормке клубники

После завершения периода плодоношения земляники садовой крупноплодной (клубники) необходимо о ней позаботиться. Какие подкормки и обработки нужны после плодоношения рассказала опытная дачница Нина Щербакова.

- Если саженцам 2 и более лет, либо растения были сильно поражены вредителями (трипсами или клещами), то сразу же после плодоношения следует аккуратно состричь старую листву, оставив свежие листья в серединке куста. С этой процедурой запаздывать нельзя, чтобы болезни и вредители, появившиеся за сезон, не перешли на новую молодую листву, - советует она.

Рекомендуется убрать усы, если нет цели укоренения для осенней посадки новых гряд. Кроме этого, убирайте всю сорную растительность и опавшую листву, чтобы не допустить распространения возбудителей заболеваний. Старую листву желательно сжечь или уничтожить другим способом. Если на грядках молодые посадки этого сезона, то убирается лишь нижний слой листьев.

После уборки листьев нужно хорошенько взрыхлить и немного окучить посадки с целью присыпания формирующихся придаточных корней. После этого нужно обязательно внести корневую подкормку под каждый куст – можно использовать комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, из серии "Ягодное".

Если листву не убирали, то можно применить минеральное удобрение Монокалий фосфат – полив питательным раствором из расчета -0.5-0.7 литра на 1 растение, сообщает Тюменская область сегодня.