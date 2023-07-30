Чем полезны упражнения из бокса, рассказал тюменский спортсмен

Тренер по боксу Павел Кеплер рассказал о пользе боксерских упражнений. Прямые удары и уклоны просты в исполнении как для взрослого, так и для ребенка.

"Отрабатывая прямые удары и уклоны, человек улучшает координацию движений. Поскольку я еще и тренер, мне часто приходится сталкиваться с тем, что у многих как раз с этим проблема", - говорит Павел.

Он отметил и пользу утренней зарядки для организма. "Я в спорте уже 18 лет и считаю, что лишними зарядки точно не бывают. Они заряжают энергией на целый день и поднимают спортивный дух. Ну, и для здоровья полезны. По себе знаю, стоит только позаниматься, как настроение улучшается", - поделился спортсмен.

Оптимальное количество тренировок в неделю – три раза. Только в этом случае будет эффект, если человек хочет быть в тонусе, улучшить здоровье, сообщает КП-Тюмень.