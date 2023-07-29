Озимый чеснок следует убирать вовремя

Чтобы луковицы не успели разделиться на отдельные зубки, нужно начать уборку озимого чеснока. После на освободившиеся грядки можно высеять сидераты – зеленые удобрения, например, горчицу или овес, советует начальник Заводоуковского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Тюменской области Иван Григорьев.
Наступило время и подкармливать растения, чтобы плоды полноценно развивались. Для этого подходят как растворы минеральных удобрений, так и органика.
Подкормку азотом пора закончить, чтобы растения не ушли в ботву. Зато подошло время для внесения фосфорных и калийных удобрений. К примеру, можно использовать раствор просеянной древесной золы в соотношении 100 граммов на 10 литров, сообщает Тюменская линия.
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