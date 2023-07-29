Кто в регионе может зарабатывать больше ста тысяч в месяц

В Тюменской области работодатели готовы платить щедрые зарплаты. Сейчас в областном банке вакансий более 26,3 тыс. предложений. Самый высокий заработок предлагают начальнику строительства — 178 тыс. 500 рублей. Ведущему инженеру по объективному контролю готовы платить по 147 тыс. рублей в месяц.

Директор по производству может рассчитывать на зарплату от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, начальник участка в промышленности — от 90 тыс. до 120 тыс. рублей, руководитель проекта — от 120 тыс. до 140 тыс. рублей, начальник автоколонны — от 90 тыс. до 110 тыс. рублей. По всем вышеуказанным вакансиям предусмотрено по одну рабочему месту.

Начальнику службы в промышленности предлагают заработок 140 тыс. 933 рубля, требуется три специалиста. Еще семь вакансий открыто для начальников участков в строительстве, им будут платить от 107 тыс. 571 руб. до 121 тыс. 429 руб. в месяц. Также требуются два бортпроводника: они станут работать за 100 тыс. в месяц. Столько же будут зарабатывать высокомонтажники — для них есть 10 предложений с зарплатой от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, сообщает Вслух.ру.