Участники проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" проводят экскурсии в Тюмени

В 2023 году тюменские волонтеры, участники проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" благотворительного фонда "Старшее поколение" провели более 100 экскурсий и мероприятий, в которых приняли участие около трех тысяч человек.

Экскурсоводами в рамках проекта работают более 20 человек. Волонтер, гид Любовь Уринева участвует в проекте "Гиды 55+. Перезагрузка" три года, а волонтерской деятельностью занимается пять лет. Женщина 36 лет работала на севере. Она родилась в Тюмени, но в 22 года по окончанию института уехала и вернулась в родной город только в возрасте 56 лет.

Идея стать участником проекта появилась у Любови Уриневой совершенно случайно – в День пожилого человека во время презентации проектов в музее Словцова она записалась на обучение по журналистике и краеведению.

Волонтеры умеют работать в разных форматах – проводят простые экскурсии, мероприятия на открытом воздухе и даже квесты. Гиды проводят в рамках проекта не только экскурсии по Тюмени, но и выездные поездки под названием "Горожанка-селянка". Горожан везут в село, а селянок – в город. Тюменцы уже побывали в Ембаево и Бачелино. Большой популярностью у людей в возрасте пользуется и экскурсия "Золотые купола Тюмени", сообщает Тюменская область сегодня.