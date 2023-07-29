Пациентке с объемной кистой провели операцию в Тюмени

Около семи месяцев назад после приступа сильной боли в правой подвздошной области женщина обратилась в поликлинику. Специалисты диагностировали кисту и назначили консервативное лечение. Оно не помогло, увеличивалась, что приводило к периодическим болям.

В ОКБ №2 "у женщины диагностировано достаточно объемное образование – киста забрюшинного пространства объемом 200 миллилитров. Мы приняли решение об оперативном вмешательстве для ее удаления малоинвазивным хирургическим доступом", – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ №2 Денис Патрашков.

Хирурги успешно удалили образование. Жидкость, находившуюся в кисте, направили в лабораторию на гистологическое исследование. Через три дня пациентка была выписана из стационара, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь Областной клинической больницы № 2 (г. Тюмень).