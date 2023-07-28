В Калининском и Центральном округах Тюмени новые прокуроры

Прокурор Тюменской области представил вновь назначенных прокуроров Калининского и Центрального административных округов города Тюмени.

Приказом Генерального прокурора РФ от 24 июля прокурором Калининского округа назначен младший советник юстиции Анатолий Митин, его предшественник старший советник юстиции Евгений Кондрашкин назначен прокурором Центрального округа.

Митин родился в 1992 году, в 2015 году окончил Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург) по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с августа 2015 года. Состоял в различных должностях, с 2021 года работал заместителем прокурора ЦАО города Тюмени. За положительные результаты работы неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации ему объявлена благодарность.

Кондрашкин родился в 1977 году, в 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. В прокуратуре Тюменской области работает с сентября 2001 года. Состоял в различных должностях, в том числе на руководящих, возглавлял прокуратуру Вагайского района и Ишимскую межрайонную прокуратуру, с 2019 года – прокуратуру КАО города Тюмени. За положительные результаты работы неоднократно поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором ему досрочно присвоен классный чин "советник юстиции", награжден нагрудным знаком "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации".