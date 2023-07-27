Кухарук в школе № 30 провел встречу с почетными гражданами Тюмени

Одна из традиций празднования Дня города – проводить встречи с почётными гражданами Тюмени. В этом году такая встреча прошла в школе № 30. Это символично, так как 2023-й объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника, сообщил глава города Руслан Кухарук.



В июне депутаты Тюменской городской думы приняли решение присвоить звание почетного гражданина Тюмени директору гимназии №1 Михаилу Александровичу Колосову. В течение 37 лет он возглавляет старейшую в нашем городе школу, и тысячи тюменцев – его учеников и их родителей могут сказать Михаилу Александровичу спасибо за поддержку, мудрость и воспитание. Перед встречей ученики 30-й школы провели экскурсию по новому современному зданию, показали, какие в ней созданы условия для учебы.

По словам главы города, школьники бережно хранят историю школы, которая носит имя Фёдора Ефимовича Фёдорова. Он участвовал в сражениях Великой Отечественной войны, а в мирное время окончил исторический факультет пединститута и стал любимым педагогом для нескольких поколений тюменцев, а также первым директором школы № 30. В библиотеке прошла встреча с учениками из разных школ, многие из них хотят стать журналистами и уже сегодня стажируются на Тюменском образовательном канале.

"Ребята задали почётным гражданам города свои вопросы, и умудрённые опытом легендарные гости рассказали им о своих наставниках – людях, которые поддерживали, воодушевляли и вдохновляли их на свершения на протяжении всей жизни, делились историями, связанными с Тюменью, с нашим общим настоящим… Уверен, ребята запомнят эту встречу и, возможно, в свою очередь вдохновят уважаемых гостей на достижение новых целей", - отметил Руслан Кухарук.