Выставку работ народных мастеров могут посетить тюменцы

В середине июля в Тюмени в креативном центре "Земля искусства" открыли выставку работ мастеров земли Тюменской "Из рук мастера". В экспозиции представлены около 100 художественных работ, созданных руками 25 народных мастеров в различных жанрах, рассказала один из организаторов выставки, гончар Светлана Ильюшонок.

Среди экспонатов – изделия ручной работы из текстиля, кожи, глины, кости, стекла, дерева.

Среди представленных на выставке работ – изделия тобольского мастера Шайдуллы Хамидуллина, которого называют сапожным магом. Кстати, в рамках проведения выставки ремесленник проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих.

В течение двух месяцев для тюменцев также будут на средства гранта проводить мастер-классы от известных мастеров. В центре будут организованы ярмарка-продажа эксклюзивных изделий, вручение дипломов, призов и подарков. Выставка "Из рук мастера" будет представлена в креативном центре до 15 сентября, сообщает "Тюменская область сегодня".