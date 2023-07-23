Что делать, если "погодные качели" портят урожай

Этим летом даже в теплицах проблематично вырастить огурцы – завязи желтеют и сохнут. Опытные огородники утверждают, что не стоит паниковать.

- Огурцы очень требовательны к качеству почвы. Если растение образовало завязи, но ему не хватает азота или других минералов для полноценного развития плодов, куст избавляется от них. Особенно часто так происходит с гибридными сортами. Подкормите огурцы суперфосфатом или борной кислотой в период массового цветения и формирования плодов. Старайтесь поливать растения через день, - пояснила опытная дачница Нина Петрова.

Также она рекомендовала регулярно проветривать теплицы, особенно в жаркую погоду. Получая достаточно свежего воздуха, завязи перестают сохнуть. Главное при этом, чтобы не создавалось сквозняка, который огурцы не выносят, сообщает КП-Тюмень.