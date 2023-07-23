Какая обувь самая вредная для здоровья, рассказал ортопед

Неправильно выбранная обувь может стать причиной мозолей, травм, боли, усталости, проблем с осанкой.

Врач-травматолог-ортопед Павел Васкецов рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе обуви.

– Летняя обувь должна быть легкой, дышащей, с ортопедической стелькой. Если выбираются туфли, они не должны быть закрытыми, – подчеркнул эксперт.

Закрытая летняя обувь вредна тем, что она не "дышит", а значит, становится причиной вросших ногтей, образования "шпор" и других воспалительных реакций.

Каблук выше 4 сантиметров увеличивает нагрузку на все суставы и позвоночник. Если ситуация вынуждает надеть туфли на "шпильках", то, специалисты советуют, ограничить время ношения – максимум 4 часа в день.

С особой осторожностью нужно отнестись к кедам, балеткам, сандалиям на сплошной подошве, поскольку такая обувь неблагоприятно влияет на свод стопы.

Кроме того, когда обувь плотно не зафиксирована, человеку приходится дополнительно напрягать передний отдел стопы, чтобы удерживать обувь на ноге. Перегрузка мышц приводит к болевым синдромам, сообщает "Тюменская область сегодня".