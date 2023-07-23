Чем вредна тесная обувь, рассказал эксперт

Длительное ношение неудобной обуви может привести к болям в ногах. - Узкая, неподходящая по размеру обувь ограничивает естественное движение стопы и пальцев, сдавливает нервы и сосуды ног. Из-за перегрузки мышц и суставов, недостаточного кровоснабжения может появиться боль, отеки, онемение, - объясняет руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терехин.

Тесная обувь может стать и причиной различных патологий стоп, в том числе и сложно поддающихся лечению. При регулярном ношении неудобной модели возрастает риск появления пяточных "шпор", вросших ногтей, развития варикозного расширения вен и тромбофлебита, а также плоскостопия.

- Изменение нормальной анатомии стопы в свою очередь чревато нарушением походки и осанки. Неверное распределением нагрузки на суставы и мышцы в поясничной области может вызывать боли в спине и множество других неприятностей со здоровьем, - предупреждает Антон Владиславович.

Врач рекомендует не доводить ситуацию до крайности, выбирать обувь по размеру, без сожаления отказываться от неудобной пары и в случае длительного дискомфорта обращаться за врачебной помощью для устранения уже появившихся негативных последствий (мозолей, натоптышей) и своевременной профилактики заболеваний нижних конечностей, сообщает АиФ-Тюмень.