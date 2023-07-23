Ребенка с травмой головы спасли врачи Тобольска

В больницу поступил юный пациент с травмой головы, которую он получил, упав с велосипеда. Состояние было очень тяжелое: признаки сознания не наблюдались.

Компьютерная томография показала перелом черепа и его отломок, который от удара проник в мозг на несколько сантиметров. Требовалось экстренное оперативное вмешательство.

Операцию по извлечению осколка кости провел нейрохирург ОБ № 3 Гаджимурад Нурудинов. Вмешательство длилось около двух часов. Обеспечив доступ к головному мозгу, хирург методом вымывания, добился того, что отломок, не повредив ткани органа, вышел на поверхность для безопасного извлечения.

Операция прошла успешно и не вызвала осложнений. Мальчик пришел в сознание уже на следующий день и мог говорить. При этом осколок не нарушил функции мозга и способности маленького пациента. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы № 3.