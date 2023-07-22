В Тюменском районе побывали представители Краснодарского края

Представители департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края побывали в Тюменском районе. Выездной день начался с рабочей встречи по вопросам градостроительной политики Тюменского района.

Заместитель директора департамента имущественных отношений и градостроительства Станислав Кагарлык рассказал гостям о развитии площадок для индивидуального жилищного строительства. Обсудили вопросы их обеспечения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Проблемы у регионов в этих вопросах схожие.

За круглым столом обменялись мнениями о деятельности в рамках муниципального земельного контроля, работе градостроительных советов, а также взаимодействии с застройщиками. Особое внимание - организации работы с ресурсоснабжающими предприятиями.

В селе Ембаево гости смогли оценить комплексный подход к развитию территории в ЖК "Ритмы". Коллеги сравнили принципы и организацию работы застройщиков в двух регионах. Представителей градостроительной отрасли интересовали вопросы размещения социальных объектов и создания рабочих мест для жителей нового района. Гостей впечатлил проект спортивного ядра при школе на территории ЖК - во внеучебное и вечернее время спортивная зона будет открыта не только для школьников, но и для всех жителей муниципалитета. Как отметил Станислав Кагарлык, такая практика реализуется во всех населенных пунктах Тюменского района, где спортобъекты построены на пришкольной территории, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.