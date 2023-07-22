Выставка "Пропавшие в кинохронике": погружение в историю Великой Отечественной

Выставка "Пропавшие в кинохронике" стала настоящим хитом среди молодежи. Как напоминают "Новые известия", выставка была открыта в прошлом году на студии "Ленфильм", она привлекла уже более 200 тысяч посетителей и продолжает привлекать новых. Интерес к выставке связан с ее необычным форматом: здесь посетители не просто рассматривают экспонаты, а полностью погружаются в атмосферу военных лет, оказываясь посреди реальных эпизодов, зафиксированных кинохроникерами.

"Пропавшие в кинохронике" - это иммерсивная выставка, которая позволяет почувствовать себя участником представленного сюжета. Посетители проходят через места боев, госпиталь, бомбоубежище, заводской цех, помещение киностудии, слушая рассказы от имени персонажей этой своеобразной диорамы. Все залы объединяет то, что это эпизоды Великой Отечественной войны, подсмотренные и запечатленные военными корреспондентами, которые сохраняли для потомков память об ужасах этого времени и подвиге народа, который выстоял несмотря ни на что.

Инсталляция создана творческой мастерской "Невский баталист" совместно с киностудией "Ленфильм". Художники в мельчайших деталях восстановили быт и атрибутику военного времени. Оружие, техника, форма - все это можно разглядывать часами, удивляясь и выстроенным мизансценам, и внимаю авторов к каждой мелочи.

Выставка "Пропавшие в кинохронике" имеет прикладное значение: с помощью современных подходов и технологий рассказать молодым людям о Великой Отечественной войне максимально честно и открыто. Поход на выставку - это полноценное патриотическое воспитание, но без скучных лекций и банальных фраз, а через яркие образы и правильные эмоции. Поэтому проект был поддержан государством, помощь оказали фонд президентских грантов, правительство Санкт-Петербурга и президентский фонд культурных инициатив.

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков отмечает, что проект "Невского баталиста" очень важен и для самой студии, которая в последние годы выходит из небытия. Выставка "Пропавшие в кинохронике" рассказывает о фронтовиках-сотрудниках киностудии "Ленфильм" и популяризирует их военные фильмы. Опыт "Невского баталиста", который уже создал множество успешных панорам, вдохновляет на создание новых проектов.

О связи истории ВОВ, "Ленфильма" и Ленинграда, которые отражены на выставке, говорит и автор трехмерных панорам, руководитель творческой мастерской "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко.

"Наша экспозиция реализована на площадке киностудии „Ленфильм“. Это знаковое для нашего города место. Оно одновременно ленинградское и петербургское. Сотрудники киностудий, военные корреспонденты, актёры, рядовые солдаты, которые прошли Великую Отечественную войну. Ее для нас запечатлели, помогли прочувствовать, понять ее ужасы военные кинооператоры и фотографы. Они присутствуют в каждом эпизоде нашей панорамы. Это и Валентин Орлянкин, который снимал в Сталинграде. И Мария Сухова, которая погибла весной 1944 года. И кинооператор „Ленфильма“ Вячеслав Горданов, снимавший в блокадном Ленинграде", — говорит он.

Инсталляцию "Пропавшие в кинохронике" можно посетить в любой день со вторника по воскресенье. Проводятся экскурсии с аудиогидом и с экскурсоводами. Также команда музея проводит дополнительные мероприятия: лекции, квесты, кинопоказы. Вся информация размещена на сайте lenfilmexpos.ru.