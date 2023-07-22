55 человек учились в Университете Голышмановского отделения Союза пенсионеров России в прошедшем учебном году

По словам ректора "Университета старшего поколения" Антонины Григорьевой, студенты со стажем обучались на 7 факультетах. Познавали парикмахерское дело и танцевальное искусство, мастерили поделки и вязали. Дополнительно работал факультет "Компьютерной грамотности", где пожилые люди изучали особенности работы с гаджетами, планшетами и смартфонами. Слушатели факультета "Я - волонтер" организовывали мероприятия, реализовывали социальные проекты и устраивали выставки.

Выступили с инициативой сбора денежных средств для приобретения термобелья участникам специальной военной операции, отправили посылки в зону боевых действий.

- Когда-то первое занятие в гостиной "Проталинка" прошло у меня на усадьбе, - поделилась слушательница этого факультета Ольга Отраднова. - Традиционно, мы ходим друг к другу в гости, меняем обстановку. Знакомимся с произведениями известных авторов и представляем свои. На факультете "Живое слово" еще и поем. Хочется продолжить обучение в Университете местного отделения Союза пенсионеров России. Я бы с удовольствием освоила вырезание из фанеры лобзиком, сообщает КП-Тюмень.