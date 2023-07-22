Ревматологи из Тюмени поучаствовали в научном форуме

Ревматологи тюменской ОКБ № 1 приняли участие в конгрессе, посвященном столетию основателя государственной ревматологической службы России, академика РАН Насоновой В. А. В центре внимания - обсуждение достижений в диагностики и лечении аутоиммунных и аутовоспалительных ревматических заболеваний у взрослых и детей, сообщает Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1.

Ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, остеоартрит и другие - сегодня эти недуги становятся все более распространенными. Существуют различные методы лечения, замедляющие развитие болезни и улучшающие качество жизни пациентов.

"Прорывом последних лет стало внедрение генно-инженерных биопрепаратов. Сегодня они остаются наиболее эффективными, но и дорогими. Благодаря правительству и департаменту здравоохранения Тюменской области, такие препараты наши пациенты получают за счет региональной составляющей системы ОМС, - рассказала Ирина Патрикеева, главный ревматолог области, заведующий ревматологическим центром ОКБ№ 1.

- Более того, в нашем регионе проводятся операции по коррекции ревматоидной кисти по программе ОМС - такая возможность есть только у трех городов России - Москвы, Новосибирска и Тюмени".