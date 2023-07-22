Приз Международного кинофестиваля комедий получил фильм, снятый по сценарию тюменца

Сценарий короткометражного фильма "Харассмент", где снялся актер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", написал тюменец Шамиль Агаев.

Пару ему в кадре составил актер дубляжа Илья Хвостиков – голос культовых персонажей, а также недавно сыгравший роль в сериале "Король и Шут". Режиссером проекта выступила Анна Рокс, съемки прошли в Москве.

Короткометражка стала сатирой на культуру отмены, когда с людьми расторгают сотрудничество, бойкотируют за действия, совершенные многие годы назад.

По словам автора сценария Шамиля Агаева, идея родилась в 2018 году, когда каждую неделю появлялись новости о том, что кого-то уволили из сериала, с кем-то прекратили сотрудничество рекламодатели.

– Если изначально людей "отменяли" за домогательства – что мне понятно, то в какой-то момент это стали делать уже просто за слова. Это уже казалось жутко несправедливым. Последней каплей стала новость об увольнении Джеймса Ганна с поста режиссера "Стражей галактики" за якобы оскорбительные шутки, которые он писал у себя в Твиттере десять лет назад. Тогда я подумал: "Как далеко это может зайти? Если сегодня тебя увольняют за то, что ты грубо пошутил десять лет назад, то что будет завтра? Тебя не возьмут на работу за то, что ты плохо вел себя в детском саду? – высказался Шамиль Агаев.

По мнению режиссера Анны Рокс, здесь очень актуальная новостная повестка доведена до абсурда. Шамиль увлек своим рассказом создателей фильма. В итоге история была доработана совместными усилиями.

Фильм уже выиграл Специальный приз Международного кинофестиваля комедийных фильмов "Gelos", а также приз за лучший сценарий международного фестиваля короткометражного кино "КиноSTART". Кроме того, авторы заключили контракт со студией "Свободное кино" на включение короткометражки в альманах "Москвичи!", который выйдет в прокат в 2024 году, сообщает "Тюменская область сегодня".