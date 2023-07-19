Более тысячи детей участников СВО отдохнули в загородных лагерях с начала лета

Более 1 000 детей тюменских бойцов уже отдохнули на летних сменах в лагерях региона, решение организовать в 2023 году бесплатный отдых для них принял губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр правительства ТО.

Путевки предоставляются круглогодично в зависимости от пожеланий семьи и ребенка. Для обеспечения путевкой достаточно заявить потребность семейному наставнику, предоставление дополнительных документов от семей не требуется. Кроме того, в лагерях с дневным пребыванием для детей участников СВО предусмотрено бесплатное трехразовое питание, отмечается в соощении.

По данным департамента соцразвития, с каждым годом в Тюменской области растет количество детей, которые в летний период посещают пришкольные, загородные и палаточные лагеря, детские центры либо трудоустраиваются. При этом в регионе сохранены все льготные программы детского отдыха, а 96% школьников за год принимают участие в различных программах. Так, летом 2021 года в течение летних каникул отдохнули, оздоровились либо были трудоустроены 206 тысяч детей, в 2022 году — 212 тысяч детей, до конца лета 2023 года отдохнут 217 тысяч детей.