Тюменские казаки съедутся 5 августа на "Благовест" в Вагайский район

12:07 19 июля 2023
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Фото - Комитет по делам национальностей Тюменской области

Фестиваль казачьей культуры "Благовест" состоится в Тюменской области 5 августа, праздник развернется в селе Вагай.

В программе: выступления казачьих творческих коллективов, выставка казачьих куреней, казачья вечерка и казачий музей. Казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака Тимофеевича в деревню Старый Погост Вагайского района, где проведут службу в часовне в честь небесного покровителя казачества Святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Фестиваль "Благовест" проводится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича.

Теги: казачество
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