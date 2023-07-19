Тюменские казаки съедутся 5 августа на "Благовест" в Вагайский район

Фестиваль казачьей культуры "Благовест" состоится в Тюменской области 5 августа, праздник развернется в селе Вагай.
В программе: выступления казачьих творческих коллективов, выставка казачьих куреней, казачья вечерка и казачий музей. Казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака Тимофеевича в деревню Старый Погост Вагайского района, где проведут службу в часовне в честь небесного покровителя казачества Святителя Николая Мирликийского Чудотворца.
Фестиваль "Благовест" проводится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича.
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