Тюменцев и гостей города ждут на праздничных площадках 29 июля

29 июля жители и гости нашего города отметят 437-годовщину со Дня основания Тюмени -Первого города Сибири.

Сегодня Тюмень - cовременный мегаполис счастливых людей, город возможностей и начала пути! С каждым годом Тюмень меняет свой облик, становится красивее! Появляются новые комфортные жилищные комплексы, уютные скверы и парки, креативные пространства, проводятся яркие фестивали. Организаторы постарались подготовить программу Дня города так, чтобы интересно было всем!

Центральная площадь празднования – площадь 400-летия Тюмени, именно здесь будет дан старт празднованию Дня города Тюмени.

В 12:00 жители и гости увидят праздничную программу, посвященную 437-летней годовщине со дня основания города Тюмени. На главной площадке празднования, с приветственными словами выступит глава города Тюмени – Руслан Николаевич Кухарук.

Арт-пространство на площади 400-летия Тюмени в день города оно будет выставочным пространством и пространством для активностей (мастер-классы).

Фотопроект "Тюмень в объективе", где можно наглядно увидеть как изменился наш город. "Планета Тюмень" - проект с использованием рисунков тюменских художников. В рамках проекта на площади будут расположены тематические полусферы, с изображениями достопримечательностей нашего города.

Акция "Из Тюмени с любовью" в очередной раз пройдет совместно в "Почтой России". Тюменские открытки разлетятся по всей стране с пожеланиями счастья. Сотрудники почты помогут в заполнении адреса. Также на площади будет множество интерактивных локаций и фотозон.

В течение дня на главной сцене выступят Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова. В программе выступление профессиональных артистов Центра культуры и творчества "Тюмень" и вокалистов города.

Финальным аккордом дневной программы празднования Дня города на площади 400-летия Тюмени станет выступление группы "Любэ" в 20.00.

В Сквере Льва Ровнина с 12.00 до 15.00 пройдет фестиваль детского творчества "Парад талантов". Это ежегодное мероприятие, проводимое в Тюмени ко Дню города. Участников фестиваля ждет яркое открытие праздника. Веселые аниматоры, прекрасные музы на ходулях, и многое другое. На протяжении трех часовой праздничной программы, между концертными блоками, зрителей будут развлекать аниматоры подвижными играми.

В 15.00 откроет свою работу Тюменская лаборатория детского счастья. На главной сцене "профессор" Добротин и его внимательная помощница лаборантка Полина будут искать формулу детского счастья. Какое оно – Детское Счастье? Из чего же оно состоит? В нескольких локациях сквера будут работать игровые зоны для проведения тематических игр и конкурсных программ с участниками праздника, где любой желающий может принять участите и получить возможность выиграть приз в розыгрыше подарков. В начале каждого часа, на основной сцене праздника состоится розыгрыш большой праздничной лотереи, в которой можно будет выиграть приятные подарки!

В сквере Владислава Крапивина в 12.00 стартует Городской фестиваль детского творчества "Хоот векки". Он ежегодно проводится с целью творческого развития подрастающего поколения города Тюмени и популяризации творчества тюменского писателя, поэта, педагога – Владислава Петровича Крапивина. В этом году Фестиваль проводится в двух номинациях – "Художественное слово" и "Изобразительное искусство".

Жителей и гостей города ждет настоящее морское путешествие по волнам творчества известного писателя. В локации сквера будут представлены мастерские, игротеки, настольные игры и игровые программы по тематике творчества В.П. Крапивина от специалистов МАУК "Центральная городская библиотечная система", а также серия мастер-классов от Опорного центра программы "Волонтеры культуры" в Тюменской области.

Праздник колокольного звона в Гилевской роще будет радовать жителей с 12.00. Будет размещена колокольная звонница. Звонари покажут мастер-класс, позволят горожанам познакомиться с техникой колокольного звона, окунуться в атмосферу купеческой Тюмени.

Кроме того, для жителей и гостей города запланирована работа интерактивных площадок: игры и мастер-классы, показательные выступления и концертная программа фольклорного ансамбля "Росстань", воспитанников участников клубных формирований Дома культуры "Водник".

Праздник колокольного звона в Гилевской роще проходит неспроста, именно здесь был расположен завод Гилевых, который знаменит литьем колоколов. В преддверии празднования, 28 июля, передвижная звонница проедет по улицам города, тем самым у храмов и соборов состоится трезвон между колокольней и передвижной звонницей. Программу будет сопровождать ведущая, которая расскажет историю семьи Гилёвых и о колоколах отлитых на заводе.

На Набережной традиционно состоится празднование 437-ой годовщины со дня основания. В этом году она носит название "В ритме города". С 15.00 на праздничной площадке будут чередоваться тематические блоки - выступление молодежных музыкальных команд, представляющих популярное в Тюмени музыкальное объединение "Музсходка" и группы "САМИ", а также молодых тюменских авторов-исполнителей в стиле поп, фолк и рок. Второй блок – это популярные интеллектуально-развлекательные игры – квизы, в которой могут принять участие все, кто пройдет предварительную регистрацию.

Концертная программа солистов Центра культуры и творчества "Тюмень" и выступление хэдлайнера - рок-группы "ОНВАРД" - подарок жителям от строительной группы "Эталон".

Завершится празднование в 22.00 фейерверком, посвященным присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести", и фейерверком в честь Дня города.

Это только часть программы. Подробности о работе каждой праздничной площадки, а также о других мероприятиях вы сможете узнать на официальном сайте Дня города тюмень437.рф.