Около 80 жителей Тюменской области заразились клещевыми инфекциями в нынешнем сезоне

47 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 31 случай заболевания клещевым энцефалитом зарегистрированы в Тюменской области с начала сезона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На 17 июля в медицинских организациях региона зарегистрировано 12 659 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1 992 - дети до 14 лет. С начала сезона (с 16 марта) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. На первом месте по количеству присасываний Тюмень и Тюменский район (6154), далее идут Тобольск и Тобольский район (1682) и Ишим (771).

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54 А). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях, напоминают в РПН.