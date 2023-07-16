Стало известно, в каких сферах больше всего вакансий

В Тюменской области сокращается число безработных и соискателей, зато увеличивается число вакансий, рассказали в региональном департаменте труда и занятости.

Так, на 1 июля на учете в качестве соискателей состояло 5 тыс. 339 человек, в том числе 2 тыс. 682 безработных. При этом в областном банке вакансий службы занятости было 26 тыс. 363 предложения. То есть больше, чем по пять вакансий на соискателя.

Каждая пятая — 5 тыс. 11 — в сфере образования. 3 тыс. 304 сотрудника требуется в направлении по культуре, спорту и досуговой деятельности; 2 тыс. 546 — в госуправлении, обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении.

Более 2 тыс. вакансий есть в строительстве (2 тыс. 42) и обрабатывающих производствах (2 тыс. 64). Чуть меньше — в торговле (1 тыс. 966), сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 886); здравоохранении и социальных услугах (1 тыс. 802), сообщает Вслух.ру.