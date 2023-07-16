Что делать, если на смородине появилась ржавчина

На смородине резко стало прогрессировать такое заболевание, как ржавчина.
- Существуют бокальчатая и столбчатая ржавчина. Ее появлению способствует сорная растительность под кустами, где создается хорошая среда для перезимовки спор этого заболевания и в дальнейшем распространения их на культурное растение. Признаки заболевания – на оборотной стороне листа опушенные оранжевые пятнышки- это и есть споры заболевания, - рассказала садовод со стажем Нина Щербакова.
Для профилактики этого заболевания применять следующие меры и средства:
Регулярное удаление сорняков вокруг кустов, особенно крапивы.
Рыхление почвы в приствольном круге.
Пролив кустов раствором Фитоспорина 1-2 раза в месяц.
Подкормка фосфорно-калийными удобрениями в летний период.
Регулярный осмотр всего куста с целью выявления первых признаков заболевания.
При обнаружении признаков Ржавчины на растении нужно удалить все пораженные листья и сжечь. Кустарник после сбора урожая обработать соответствующим Фунгицидом ( Скор, Агролекарь), через 2 недели обработку повторить, чередуя фунгицид, сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru