Что делать, если на смородине появилась ржавчина

На смородине резко стало прогрессировать такое заболевание, как ржавчина.

- Существуют бокальчатая и столбчатая ржавчина. Ее появлению способствует сорная растительность под кустами, где создается хорошая среда для перезимовки спор этого заболевания и в дальнейшем распространения их на культурное растение. Признаки заболевания – на оборотной стороне листа опушенные оранжевые пятнышки- это и есть споры заболевания, - рассказала садовод со стажем Нина Щербакова.

Для профилактики этого заболевания применять следующие меры и средства:

Регулярное удаление сорняков вокруг кустов, особенно крапивы.

Рыхление почвы в приствольном круге.

Пролив кустов раствором Фитоспорина 1-2 раза в месяц.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями в летний период.

Регулярный осмотр всего куста с целью выявления первых признаков заболевания.

При обнаружении признаков Ржавчины на растении нужно удалить все пораженные листья и сжечь. Кустарник после сбора урожая обработать соответствующим Фунгицидом ( Скор, Агролекарь), через 2 недели обработку повторить, чередуя фунгицид, сообщает Тюменская область сегодня.