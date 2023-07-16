15 тысяч детей пойдут в первый класс школ Тюмени

В сентябре этого года тюменские школы примут 15 тыс. первоклассников, рассказала и. о. директора департамента образования города Ольга Торопова.

Первый этап прима заявлений в первый класс завершился только 30 июня 2023 г. Планируется, что в сентябре этого года в школы Тюмени будут приняты свыше 15000 детей. Также она рассказала о новинках в образовании, сообщает Мегатюмень.

"К 1 сентября 2023 года завершится переход на новую федеральную образовательную программу дошкольного образования. В ней четко обозначены ориентиры развития воспитанников детских садов и оценка работы педагогов. Кроме того, при составлении образовательной программы на 2023-2024 учебный гг. все школы должны руководствоваться едиными федеральными основными общеобразовательными программами начального, основного и среднего общего образования, разработанными Министерством просвещения Российской Федерации. Они включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы по предметам и план воспитательной работы", – пояснила специалист.