Почему желтеют листья малины, рассказали тюменским дачникам

Если на малине появились светло-желтые, ее одолел хлороз. - Происходит это из-за нехватки того или иного питательного элемента. У растений наблюдается нарушение формирования хлорофилла в листве и снижение активности фотосинтеза. Признаками хлороза является потеря яркости листовой пластины, лист становится желто-зеленым, - рассказала опытный садовод Нина Щербакова.

Для устранения магниевого хлороза применяют удобрения, в составе которых имеется магний: Сульфат магния, Магбор, Ультрамагбор, Калимаг.

Кальциевый хлороз – кончики листьев желтеют, а по краю светло-коричневая кайма. Для устранения недостатка кальция растения подкармливают кальциевой селитрой и ультрамагкальцием.

Азотный хлороз можно применить раствор мочевины и наладить режим полива. Но нужно учитывать, что во время цветения и плодоношения много азота давать нельзя, чтобы не спровоцировать опадение завязей и обильный рост листвы.

При серном хлорозе можно применением хелата серы, либо комплексным удобрением в составе которого есть сера, сообщает Тюменская область сегодня.